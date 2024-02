Inter, Sommer ha la febbre: per Lecce è pronto Audero

Redazione CM

L'Inter rischia di dover fare a meno del proprio portiere titolare Yann Sommer per la trasferta del Via del Mare di Lecce, prevista per domenica alle 18. sindrome influenzale per il portiere svizzero, che sarà rivalutato. e che potrebbe lasciare il posto al secondo Emil Audero.



A RISCHIO - L'ex Bayern Monaco infatti non si è allenato ad Appiano Gentile a causa dell'influenza: le sue condizioni saranno rivalutate sabato, se dovesse smaltire la febbre partirebbe con la squadra in per la trasferta di Lecce, altrimenti resterà a Milano. Audero non ha mai giocato in campionato, ma è stato titolare in Benfica-Inter 3-3 di Champions League e in Inter-Bologna 1-2 negli ottavi di Coppa Italia.