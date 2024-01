Inter, Sommer: 'In Italia ritmi molto serrati, ma trascorro molto tempo in Ticino'

Yann Sommer, durante una lunga intervista concessa a Schweizer Illustrierte, ha parlato dello stile di vita mutato nel passaggio da Bayern Monaco all'Inter: "Nello sport, la pressione delle scadenze è grande, quindi i criteri ambientali non possono sempre essere soddisfatti. Ma all’Inter si viaggia più spesso in treno. A casa cerco di vivere la sostenibilità e di trasmetterla ai miei figli. Sono piccole cose, come rinunciare alla carne ogni tanto".



Casa è per sempre, infatti Yann ha provato a spiegare cosa voglia dire per lui la sua madrepatria: "La Svizzera è la mia casa. La mia famiglia è in Svizzera, così come molti amici. A volte mi mancano, proprio come le montagne e altre piccole cose che conosco fin da quando ero bambino. Tuttavia: mi sento bene dove sono adesso. Anche se in Italia i tempi sono ancora più serrati che in Germania: non sono riuscito nemmeno a tornare a casa durante le vacanze. Ma non abitiamo lontano dal confine svizzero, quindi trascorriamo molto tempo in Ticino. Questo mi dà una sensazione di casa, e molta forza. Posso ricaricare facilmente le mie batterie in Svizzera".



Sei considerato un perfezionista. Una virtù svizzera che vuoi incarnare?

"Nello sport e nella vita non sei mai perfetto. Ma voglio ottenere tutto dal mio corpo per ottenere la migliore prestazione possibile. Nella mia vita privata cerco di mettere da parte il perfezionismo, soprattutto come padre. Sono accomodante ma di principio".