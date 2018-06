Dopo aver chiuso i colpi, il direttore sportivo dell'Pierocontinua a lavorare per regalare un esterno d'attacco al tecnico. In attesa di novità sulla trattativa con ilper, il club nerazzurro si guarda attorno. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore è stato effettuato sondato il terreno con ilper. L'ex calciatore dipiace alla società meneghina, che potrebbe riportarlo in Italia dopo due stagione nella fila del Submarino Amarillo.Negli ultimi giorni, la trattativa perha subito un rallentamento. Nulla di compromesso, come confermato ai nostri microfoni da Federico Pastorello, intermediario dell'operazione, con le parti continuano a lavorare per trovare l'intesa. L'Inter non si ferma e va a caccia di alternative al brasiliano classe 1997.è considerato un profilo interessante, anche in ottica liste: il classe 1991 potrebbe essere inserito tra i quattro cresciuti in un vivaio in Italia. Nella chiacchierata tra i club, Ausilio ha proposto il cartellino dicome parziale contropartita tecnica: un'idea che non stuzzica il, che al momento non ha alcuna intenzione di puntare su calciatore over 30.