L'ultima partita dell'Argentina aveva un po' turbato l'ambiente nerazzurro per via delle non ottimali condizioni fisiche di Lautaro Martinez, uscito dal campo con qualche problemino. Tuttavia, la stessa Inter fa sapere che l'argentino sta bene e che la sua presenza contro il Napoli non è in discussione. Un sospiro di sollievo per Inzaghi, che già dovrà rinunciare a Sanchez.