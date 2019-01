Eddie Salcedo è stato convocato per la prima volta in prima squadra. Come spiega il Corriere dello Sport, alla luce delle condizioni non perfette di Politano e Perisic, Spalletti ha deciso di chiamare l'attaccante della Primavera. Intanto Marotta e Ausilio stanno pensando al riscatto a fine stagione dal Genoa per 8 milioni di euro.