A margine dell’evento alla Luis, l’ex allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, è stato intervistato dalla Rai.Il tecnico toscano parla del suo periodo di inattività e dell’emergenza Coronavirus che in questi giorni sta preoccupando l’Italia intera.



“È dai giovani che possiamo reperire notizie nuove, è da loro che possiamo capire cosa serve per il futuro. Riempie di orgoglio, e ora ho anche un po’ di tempo… Un peccato? No, nel calcio è così, ci sono situazioni che vanno accettate, che sono giuste o meno giuste. Ma succede di passare periodi dove si rimane a guardare e sono importanti perché quando guardi impari molto. Il Coronavirus: “Vivo ancora a Milano, sono stato in Toscana, ho girato in questi giorni. C’è bisogno di stare tranquilli e normalizzare le cose”.