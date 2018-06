Luciano Spalletti ha individuato le lacune dell'Inter e capito dove intervenire per costruire una squadra più forte, adesso toccherà a Suning soddisfare le richieste del tecnico affinché ad Appiano si possa tornare a pronunciare la parola scudetto.



“Il popolo nerazzurro si aspetta che Suning decida in un certo senso di premiare Luciano Spalletti, «aziendalista» fino in fondo nella complicatissima stagione appena conclusa e capace di portare a casa la zona-Champions nonostante un mercato parecchio lontano da ciò che era stato promesso allo stesso tecnico di Certaldo. Non sono mancate le «turbolenze» nell’immediato post Lazio-Inter, con Spalletti che ha parlato chiaro prima coi dirigenti e poi anche davanti ai giornalisti. Il concetto è semplice: per puntare a uno step superiore, servono giocatori, non chiacchiere; altrimenti bisogna volare basso fin dall’inizio, con la massima trasparenza nei confronti dei tifosi. E nelle mani dei vertici nerazzurri c’è già una lista di priorità tecniche dettate da Luciano, conditio sine qua non per sdoganare anche la parola «scudetto»”.