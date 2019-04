Di professionisti come Luciano Spalletti ce ne sono pochi in circolazione. Uomo dedito al suo lavoro e alla sua integrità professionale. Per Luciano da Certaldo il futuro non fa la differenza, perché a raccontare la storia sono passato e presente. Le voci su Antonio Conte come possibile, prossimo, allenatore dell’Inter farebbero perdere lucidità a molti altri allenatori, non a lui, che evidentemente riesce ad orientarsi anche nella tormenta, facendo riferimento a virtù umane e sportive. Valori che il tecnico nerazzurro vuole trasferire con forza a tutto il gruppo di lavoro di Appiano Gentile, insidiato da annunci di prossima rivoluzione.



GESTO D'AMORE - “Si viene e si va”, canta un altro Luciano (da Correggio), “tenendoci stretti, tenendoci dritti che così si fa”. Ed è proprio questo il concetto che Spalletti si sta preoccupando di trasferire ai suoi ragazzi, andando ben oltre il futuro, fregandosene altamente di quelli che saranno i prossimi protagonisti in nerazzurro. E questo è il gesto d’amore più bello che un professionista possa compiere verso un club e i suoi tifosi, seminando un terreno che potrebbe regalare ad altri i propri frutti. IL POST - “Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League. Bravi ragazzi e sempre forza Inter”. Questo il messaggio lanciato da Luciano Spalletti su Instagram. Chiaro, anzi chiarissimo il tasto che intende toccare il tecnico toscano con i suoi ragazzi e non solo. Affinché l’essere messi in discussione non autorizzi a staccare la spina, affinché il turbolento futuro non finisca in qualche modo per contaminare il presente. Ecco, quella sì che sarebbe una sconfitta per uno che la pensa alla Spalletti. Perché le storie possono anche finire, ma non deve finire la passione, non deve venir meno il sentimento, che poi è quello che ti fa ricominciare. All’Inter o in qualsiasi altro posto.



CONTO E MANCIA - Il post su Instagram è solo la sintesi di un discorso ben più articolato che il tecnico quotidianamente illustra ai suoi uomini, con dialoghi e comportamenti. Perché se è vero che per molti di loro in Pinetina il futuro regala incertezze, è altrettanto vero che il gruppo del tecnico toscano verrà ricordato come quello tornato in Champions dopo anni di disperazione e fallimenti. Raggiungere l’obiettivo per il secondo anno consecutivo sarebbe motivo di ulteriore vanto, specie se tra le difficolta in cui la squadra ha dovuto navigare per quasi l’intera stagione. Poi il futuro presenterà il conto, ma a quel punto Spalletti vorrà farsi trovare pronto per lasciare la mancia.