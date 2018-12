Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Chievo Verona: "E' successo come nelle ultime partite giocate col Chievo. Loro sanno usare gli attaccanti nei ribaltamenti di azione, noi ci siamo fatti trovare sorpresi. Sulla spizzata siamo rimasti a guardare e ci hanno presi in infilata. Chiaro che bisogna lavorarci meglio su queste cose, abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere il match e non ci siamo riusciti. Alla fine si è creato questo buco che Pellissier è stato bravissimo a sfruttare".



MANCA CATTIVERIA - "Sotto l'aspetto caratteriale non si riesce ad essere cattivi ed esecutivi per quello che dovrebbe essere l'atteggiamento. Ma abbiamo qualità e quando c'è il vantaggio di usarla dobbiamo prenderlo e portarlo a casa".



SUL MERCATO - "Abbiamo una squadra buona, gli avanzi degli altri poi non arrivano a migliorarla".