Non c'è alternativa, l'Inter dipende da Marcelo Brozovic. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il croato sia determinante nell'economia del gioco nerazzurro.



“In difficoltà all’inizio Brozovic (primi tre palloni persi), in difficoltà l’Inter. Però da un suo lancio è nata l’occasione migliore per Icardi e lui ha griffato la vittoria. Non sono arrivati altri. Non c’è scelta: la qualità è lui. Va aiutato. È una scommessa obbligata”.