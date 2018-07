L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Piero Ausilio abbia consegnato a Spalletti la squadra che il tecnico si aspettava dopo la conquista di un posto in Champions.



"Al 31 luglio, con 17 giorni di anticipo sulla fine del mercato, la rosa dell’Inter è virtualmente completa. Di più: Vrsaljko e Vidal arrivano dopo Nainggolan, De Vrij, Asamoah e Politano. Sottotitolo comune: giocatori già pronti all’uso, un instant team che è pronto a reggere l’urto di un ritorno in Champions dalla quarta fascia. No, non ci siamo dimenticati Lautaro. Lui è un giovane. Ma che giovane...