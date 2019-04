Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Luciano Spalletti avrebbe due soli dubbi per la formazione da opporre domani alla Roma. Lautaro Martinez o Icardi, con El Toro in vantaggio, e uno tra il recuperato Borja Valero e Gagliardini, con il secondo favorito. Per il resto difesa confermata così come il tridente alle spalle della punta.