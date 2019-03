Intervenuto ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti parla della sconfitta subita contro il Cagliari e torna sul caso Icardi.



“Ho visto un’Inter brutta nel primo tempo, con poca qualità e lenti nel far girare il pallone. Poche intuizioni e pochi duelli vinti. Skriniar e de Vrij? I gol degli presi sono più per bravura degli avversari. Poi abbiamo le stesse potenzialità in fase offensiva, ma non riusciamo a fare lo stesso. Sì, ma non è tanto quello che recupera del risultato ma è la reazione in campo e si vede negli episodi. Come mi la squadra non recupera se va in svantaggio? La reazione c’è stata, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene per molti tratti. Se non fai gol c’è un dato che si mette davanti e gli sviluppi bisogna analizzare. Come si risolve la situazione se quando servono i gol devo mettere Ranocchia? Posso tornare a dire le stesse cose, se c’è un posto dove si può aiutare ora l’Inter è il campo. Poi chiaro che ci sono delle situazioni oggettive che creano difficoltà. In base al risultato e all’atteggiamento del Cagliari degli ultimi cinque minuti, non serviva un giocatore rapido ma un uomo in area e si può far entrare Ranocchia. Se si sfruttavano meglio delle deviazioni si poteva avere un altro risultato. Abbiamo avuto 85 minuti per andare ad aggirare la difesa e va fatto qualcosa di diverso se non riesci. Icardi? Ritorno a ripeterlo perché si vuole prendere quello che ci fa più comodo per portare il discorso dove ci pare. Aspettavamo che si mettesse a posto la questione fisica di Icardi, siamo in attesa di capire come termina il ciclo di cure che dovrebbe mettere a posto il ginocchio e poi anche lui come Keita può usare il campo per fare il bene dell’Inter, passa solo dal campo e da nessun altro discorso. Perché Keita e Icardi ponete come domande differenti? L’impostazione della domanda è diversa, Keita da infortunato e di quell’altro mi chiedete situazioni. Icardi è infortunato, ora ha cinque giorni per finire le cure. Ponete tutto in maniera diversa perché dite che c’è qualcosa di anomalo nel suo comportamento, altrimenti li mettereste sullo stesso piano. Non è questione di come gestisco io la questione. Trattate le due cose in maniera differente. Ma non dipende da noi, ma da lui”.