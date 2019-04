Il futuro di Spalletti non dipende solo dal tecnico toscano. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come le riflessioni del club nerazzurro pensano attualmente più verso l'esonero.



“Spalletti è uno che nel suo lavoro non lascia niente al caso. Sa bene che la decisione sul suo futuro non è nelle sue mani e che una scelta dovranno farla i dirigenti. Ieri l'ad Marotta è stato diplomatico («Chi sarà l’allenatore il prossimo anno? C’è Spalletti che ha un contratto e siamo sereni» ha detto), ma in realtà l’ago della bilancia pende dalla parte dell’esonero. Sempre che venga trovato un sostituto giudicato migliore, un allenatore di altissimo profilo che in carriera abbia vinto”.