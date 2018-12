L'allenatore dell'Inter, Lucianorisponde alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile alla vigilia della trasferta di campionato a Empoli.“Partiamo dal fatto che la mia posizione è una posizione diVoler dire così significherebbe far pagare che facendo così si può anche vincere le partite e questo è sbagliato. Lo scorrimento della gara è semplice da verificare. Per la situazione che si è venuta a creare,Nell’atto costitutivo della nostra società ci sono le nostre intenzioni. Adesso bisogna stare attenti a non. La reazione contro il Napoli? La squadra aveva fatto una buona partita anche contro il Chievo,. poi è chiaro che quando non porti a casa il risultato pieno diventa sempre una gara giocata male, ma non è così. Non siamo stati bravi a chiudere quella partita e come ci è successo di vincerne alcune nel recupero, quella l'abbiamo pareggiata. Ma resta il buon atteggiamento della squadra. L'Empoli? Mi aspetto una partita difficile, sanno mantenere una situazione di tranquillità per far crescere i giovani che hanno qualità. Cambi in vista? Qualcosa cambierà nella formazione iniziale”.“Dico che se ci sarà un discorso da fare o un comportamento da portare dentro per ribadire da che parte siamo, lo facciamo volentieri, ma è nel lungo termine che vogliamo dimostrare da che parte siamo. Non sono adesso che siamo sotto ai riflettori. Le cose non si cambiano con un gesto ma col continuo impegno quotidiano”.“Potrebbe essere una soluzione momentanea, adesso bisogna fare qualcosa di differente. Noi siamo con Koulibaly, siamo al suo fianco come al fianco di altri calciatori che vengono bersagliati“.“Il dispiacere è tanto per non poter giocare davanti al nostro pubblico, ma se il premio è quello di fare qualcosa per poter vincere la battaglia contro il razzismo, lo facciamo volentieri. Perché ci sembra corretto avere atteggiamenti differenti”."Torna a disposizione, valuterò bene. Qualcosa cambierò rispetto alla gara di Napoli”.“Dobbiamo pensare al nostro comportamento e dimostrare ch ci dispiace per quanto accaduto a un nostro collega. Dobbiamo dare continuità a una serie di comportamenti, è quello che fa la differenza e io devo stare attento a questo.“Non sono molto a conoscenza degli sviluppi del regolamento, ma mi sembra fondamentale iniziare un percorso. Ci sono ruoli e competenze”.“L'Empoli negli ultimi 25 anni è diventata la culla del calcio. Lì il talento trova sempre la propria espressione. Lì ho percorso i primi km nel calcio e ci torno sempre volentieri, ho tanti amici, ho la famiglia, ho le mie cose. Andare a giocare contro di loro in questo momento non sarà facile, hanno buone individualità e un buon collettivo e so cosa sa trasferire Iachini come allenatore”.