L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti ha dichiarato all'uscita da Appiano Gentile: "Ancora speranze per Modric? Dovete chiederlo al direttore (Ausilio, ndr), io non so niente del mercato. E poi sono già molto contento di quelli che ho a disposizione, sono i calciatori che volevo".



"Il rinnovo del mio contratto fino al 2021? Ma se non ottieni i risultati e se non porti a casa quello che tutti si aspettano, devi lasciare. E' sempre successo così. Fa piacere che da parte della società ci sia stata questa fiducia e questa volontà. Io non scendo a compromessi, sono nel posto dove voglio essere perché, se non ci sono le condizioni per fare bene, non mi accontento. Ma sono nello spogliatoio e accanto alle persone che mi sarei scelto. Si inizia ora a lavorare in maniera seria per restituire un po' di affetto a queste persone e a questi colori".