Luciano Spalletti si è affidato alle certezze e l'Inter, anche se non senza difficoltà, ha avuto ragione sul Tottenham. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia comunque dovuto ricorrere a una mossa a sorpresa.



“Un’Inter applicata, sul pezzo, consapevole dell’importanza della partita. Luciano Spalletti ha riposto nell’armadio l’avventurismo, la difesa a tre e mezzo, alchimia tattica che la squadra non può ancora permettersi in Champions. Meglio andare sulle conoscenze certe, anche se la difesa a quattro ha costretto l’allenatore a una mossa contro natura, l’adattamento di Skriniar a terzino destro. Vrsaljko, preso per alzare il livello del ruolo, è fermo per gli effetti collaterali del Mondiale con la Croazia. D’Ambrosio è ammaccato e si è seduto in panchina. Motivo per cui la parte di esterno basso l’ha recitata lo slovacco, un centrale”.