La prima gara stagionale al Meazza ha confermato due cose: l'amore dei tifosi interisti verso la propria squadra e allo stesso tempo una certa smania di tornare a lottare per qualcosa di importante. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti e i suoi siano sotto pressione anche a causa dell'ottimo lavoro svolto sul mercato dalla società, evidenziato anche dagli stessi tifosi con uno striscione.



“Prima lo striscione apparso in Curva Nord («Società: promesse mantenute, richieste tutte rispettate. Mister e giocatori: no scuse, no parole, testa bassa e vincere»), poi i fischi di gran parte del Meazza per il deludente pareggio. La prima dell’anno a San Siro ha confermato due cose: la gente nerazzurra è innamorata dell’Inter – abbonamenti sold out a quota 37 mila, oltre 59 mila spettatori contro il Torino – ma resta molto esigente e ha una pazienza molto, molto limitata. Spalletti ha parlato di «troppa pressione» sui suoi giocatori, ma di certo i tifosi hanno cominciato questa stagione con un’idea ben chiara: con una campagna acquisti estiva così buona, è legittimo pensare di essere davvero l’anti-Juve”.