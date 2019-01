Nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato, che per l'occasione vedrà l'Inter opposta al Torino, Luciano Spalletti ha parlato del futuro di Dalbert.



“Interesse da squadre francesi? Dalbert è il più forte di tutti, è un calciatore di assoluto livello. Ha giocato poco anche perché ne abbiamo un altro forte come Asamoah e su quella fascia possiamo esbire molta qualità, ma Dalbert è uno di quei calciatori su cui puntiamo per il futuro”.