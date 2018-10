Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport dopo il ko col Barcellona: "E' bruttissimo sentirsi dire 'avete preso coraggio'. Veramente brutto, come sentirsi dire 'poverini'. E' corretto, è il messaggio che abbiamo mandato. Effettivamente abbiamo dato quell'idea nel primo tempo e la cosa mi fa dispiacere. Queste sono le partite da giocare, mi sarei aspettato lo stesso atteggiamento delle precedenti, invece non siamo stati coraggiosi nel far girare palla una volta riconquistata. Loro hanno interpretato bene questo essere poco coraggiosi. Qua non si viene per lasciare il pallino a loro".



DIFFERENZE CON LE SPAGNOLE - "Secondo me con loro c'è differenza. La palla la fanno viaggiare più velocemente, sono più reattivi, sanno già cosa fare. Bisogna riuscire a vedere oltre quello che guardo. Se la palla non la facciamo girare quando ce l'abbiamo noi, non riusciamo a passare la pressione, non riusciamo ad andare a prendere quel vuoto che lasciano, e diventa tutto più difficile. Non siamo mai stati in grado di eludere il loro pressing. Abbiamo fatto meno di quello che possiamo".



SUL RITORNO - "Non dobbiamo guardare la classifica se vogliamo essere quella squadra che ha ambizioni importanti. Qualche volta ci sta che un risultato ti possa dare una mano, ma così come oggi non va bene. Non deve risuccedere".