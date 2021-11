Per l'Inter l'occasione di sorpasso al Milan. I nerazzurri ospitano a San Siro lo Spezia dell'ex Thiago Motta per dare la caccia al terzo successo consecutivo, che permetterebbe di portarsi momentaneamente a +2 sui rossoneri.



LE ULTIME - Inzaghi deve rinunciare a Darmian, fermatosi per un problema muscolare, e non recupera De Vrij. Da valutare Calhanoglu, che potrebbe avere un turno di riposo in favore di uno tra Gagliardini, Vecino e Vidal. In difesa uno tra Dimarco e Ranocchia. Ancora out Verde, per Thiago Motta un paio di ballottaggi: uno tra Reca e Bourabia (cambierebbe anche il ruolo di Bastoni), Antiste favorito su Strelec in attacco.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn: gli abbonati potranno seguire la partita in streaming su smart tv, pc, tablet e smartphone.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.



Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bastoni, Maggiore; Antiste, Nzola, Gyasi.