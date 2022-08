La Serie A si prepara ad affrontare la seconda giornata della stagione 2022-23. Come la prima giornata, anche questo turno si svolge nell'arco di tre giorni, fra sabato e lunedì. Alle 20.45, l'Inter di Simone Inzaghi ospita lo Spezia di Luca Gotti. Per i nerazzurri, ballottaggio sulla fascia sinistra fra Dimarco e Gosens, per gli ospiti consueta coppia d'attacco Verde-Nzola.



Sabato 20 agosto, ore 20.45: Inter-Spezia (Dazn e Sky)



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.