Il torto subito contro la Fiorentina è stato paradossalmente utile per l'Inter. Luciano Spalletti ha sì lasciato a Firenze 2 punti fondamentali nella corsa Champions, ma la polemica sul rigore concesso da Abisso non ha fatto altro che ricompattare ulteriormente lo spogliatoio attorno all'obiettivo finale, allontanando ancor di più i problemi legati al caso Icardi.



PATTO CHAMPIONS - Un percorso, quello della qualificazione alla prossima Champions, complicato da un mese di gennaio orribile per la squadra nerazzurra che ora si trova a solo +2 dal Milan e +3 dalla Roma con solo due posti in palio. Come riferito dal Corriere dello Sport all'interno dello spogliatoio dell'Inter è stato stretto un "patto Champions" per lasciare all'esterno ogni tipo di polemica e compattarsi tutti su un unico obiettivo, fondamentale per il club, ma anche per il futuro di giocatore e allenatore.



ICARDI RESTA FUORI? - Polemiche che, ovviamente, coinvolgono sempre più Mauro Icardi lasciato sempre più solo e lentamente abbandonato anche dai compagni più fedeli. Sì perché se é vero che Maurito a parole (sue e di Wanda) continua a sostenere di avere a cuore la causa nerazzurra, nei fatti si sta dimostrando "capriccioso" nel voler continuare a mettere sé stesso (e quella maledetta fascia da capitano toltagli) davanti alla squadra. Le scuse sono l'unica soluzione possibile, ma ad oggi il muro contro muro rischia di non portare altri frutti se non la sua continua esclusione. Sperando che il "patto Champions" basti per qualificarsi a fine stagione.