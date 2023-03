L’Inter non riceverà alcuna tranche di pagamento da Digitalbits, una beffa che si è delineata nel tempo con sempre maggior chiarezza e che ha esposto il club a una delle peggiori figure della sua storia. Attualmente, scrive il Giorno, i nerazzurri stanno lavorando alla ricerca di un nuovo accordo commerciale.



“Obiettivo minimo: 30 milioni a stagione. Le trattative sono in corso, di recente è emerso su tutti il nome di Turkish Airlines, non è tramontata nemmeno l’ipotesi LeoVegas ma serve un cambio normativo rispetto alle regole attuali, che impediscono le sponsorizzazioni con le agenzie di scommesse".