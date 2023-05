L’Inter si appresta a un grande finale di stagione che potrebbe consacrare la divisa del 2022/23 a una di quelle maglie belle anche perché vincenti. I nerazzurri sono ancora in lotta su diversi fronti nonostante una stagione complicata e in cui sono successe numerose vicende. Tra queste anche la decisione di rimuovere Digitalbits dalla divisa da gioco poiché il brand aveva saltato tutti i pagamenti della stagione 2022/23. L’Inter dunque gioca con una maglia senza sponsor e anzi è già alla ricerca di un nuovo partner per il prossimo anno.



IN VENDITA - La maglia con questo ‘vuoto’ è stata molto apprezzata dai tifosi nerazzurri che vedono in essa un ritorno al passato, un tocco vintage che ora la stessa società ha deciso di cavalcare. Questo nuovo kit è infatti finito in vendita sullo store ufficiale dell’Inter. Ne ha parlato anche l'ad del club Alessandro Antonello: “Trovarsi alla vigilia di una semifinale senza sponsor di maglia non aiuta, ma stiamo ricevendo riscontri che la maglia senza sponsor dà sensazione di vintage, è qualcosa su cui come club dobbiamo lavorare per trovare un partner che ci aiuti anche nello sviluppo”.



PREZZO - La maglia – disponibile sia nella versione Home che in quella Away – è in vendita sullo store del club nerazzurro al prezzo di partenza di 89,90 euro. Il costo è lo stesso della versione con Digitalbits sulla parte frontale (mentre per la maglia Away, la versione con sponsor è addirittura scontata).