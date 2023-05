Inter-Sassuolo è il terzo anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi si gusta il magic moment dei suoi uomini che oltre all'Euroderby arriva in campionato da 4 vittorie consecutive che hanno rilanciato la corsa a un posto Champions che oggi vede i nerazzurri al 4° posto a +2 sul Milan e +6 su Roma e Atalanta. Dall'altra parte Alessio Dionisi dopo aver risollevato la stagione allontanando la zona retrocessione ha ripreso un ruolino di marcia a fasi alterne con una sola vittoria nelle ultime 4.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Sassuolo, con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 13 maggio al Giuseppe Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.