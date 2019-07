Il selfie di un giovane Lazaro, acquisto dell'Inter, con la maglia del Milan pic.twitter.com/Mo3vlNHnOs — IlGossip (@LInstaGossip) 3 luglio 2019

si gode. L'esterno austriaco è uno dei nuovi acquisti ufficiali del club nerazzurro in vista della prossima stagione, ma sui social sta spopolando una foto in cui l'esterno ex-Hertha Berlino non veste la maglia nerazzurra, bensì quella rossonera. Una foto di un Lazaro giovanissimo e datata ma che ha scatenato il dibattito fra tifosi.