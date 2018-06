L'Inter vuole Nico Gonzalez per completare il reparto d'attacco, ma non si farà trovare impreparata nel caso in cui la trattativa con l'Argentinos Juniors dovesse fallire. C'è già un piano B varato dalla dirigenza nerazzurra e prevede una lista di nomi, anche a sorpresa. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è Kevin Lasagna il profilo più indicato ad arrivare a Milano in caso di mancato accordo per Gonzalez. Dietro di lui, Diego Falcinelli. Poi un paio di suggestioni: potrebbe intrigare il ritorno di Goran Pandev o un assalto a Fabio Quagliarella.