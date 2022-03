La partita contro la Salernitana è per l'Inter una sfida dentro o fuori. Ora o mai più, scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non si scherza, basta pensare al Carnevale, basta ragionamenti al ribasso. L’Inter vuole rialzare la testa. Stasera o mai più. E non perché il calcio non conceda di continuo nuove opportunità. Ma l’Inter che ha vinto una sola partita delle ultime sette uscite ufficiali, ha stasera un’occasione che pare di platino: filare in testa alla classifica e piazzarsi comoda davanti alla tv domenica sera per Napoli-Milan, sempre con il jolly in tasca del recupero con il Bologna”.