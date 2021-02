Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico in seconda dell'Inter, Cristian Stellini, ha espresso la propria soddisfazione per la bella vittoria conquistata sul campo della Fiorentina.Non è mai semplice venire a giocare a Firenze, abbiamo fatto un’ottima gara e siamo molto soddisfatti per le palle gol create. I nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia e insieme, servendo palle gol per i compagni che si inserivano.“Sì, è sempre lodevole, ma queste doti le abbiamo sempre riconosciute ai nostri calciatori, che sono generosi e a volte anche per eccesso di generosità perdono il controllo. Oggi sono stati anche molto precisi e faccio i complimenti a tutti loro”.“Siamo contenti anche di quello che stiamo facendo a sinistra, la squadra deve lavorare insieme nella sua completezza. Lavoriamo su tutto le opzioni per creare pericoli agli avversari”.“Quando si vive la partita da fuori è normale, lui ha molto carisma e stando fuori si soffre di più. I suoi consigli per noi sono importanti e prendiamo di buon grado tutto ciò che ci dice. Non è per niente difficile, sono cose importanti che servono a tutti noi, è la nostra guida”.“In questo momento siamo molto concentrati sul campo, sul gioco e sul lavoro. C’è ancora tanta strada da fare e molte difficoltà, vogliamo ben figurare nelle due competizioni che giochiamo”.“Ivan ha fatto quest’anno un grande sacrificio nell’adattarsi al ruolo. Prima era abituato a essere protagonista solo da metà campo in su, adesso lo è anche da metà campo in giù. Non dobbiamo mai guardarci indietro, lui deve fare questo e lo sta facendo bene”.“Glielo auguro tanto perché sta crescendo come tanti suoi compagni. Il prossimo step è segnare qualche gol in inserimento di testa, come faceva il mister”.“Abbiamo a disposizione tutti i nostri centrocampisti e facciamo delle rotazioni. Lui ha bisogno di molta continuità e gli faccio i complimenti perché stasera è stato bravo, ha partecipato alla manovra”.