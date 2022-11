Intervistato da Sportweek, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha parlato del suo passato in nerazzurro.



Nell’Argentina manca Icardi e non è una sorpresa. Che gli è successo?

"Ero matto di lui, sarebbe stato il mio centravanti se fossi rimasto all’Inter. Lo avevo contattato, con Branca avevo ipotizzato il tridente Palacio-Icardi-Aubameyang, invece… Ora non voglio commentare l’extra-campo però sono convinto Mauro abbia sbagliato ad andare al Psg. Icardi non è un’alternativa, deve scegliere una squadra in cui giocare sempre”.