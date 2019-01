L'ultima scoperta in casasi chiama. Il centrocampista ivoriano classe 2000 ha esordito in Serie A lo scorso 26 agosto, conquistando subito una maglia da titolare prima cone poi con. Il 18enne sta disputando un'ottima stagione, con molti club italiani e stranieri che hanno già messo gli occhi su di lui. Tra questi c'è l', che dopo averlo affrontato nell'ultima gara di campionato si è aggiunta alla lunga lista di club interessati al gioiello di proprietà del club toscano.Partito a inizio stagione come alternativa, il prodotto del vivaio dell'Empoli è riuscito a guadagnare la fiducia prima di, che lo ha fatto debuttare contro il Genoa e lo ha lanciato per la prima volta dal primo minuto nella sfida contro il Milan dello scorso 27 settembre. Traorè non ha deluso le aspettative, conquistando partita dopo partita la conferma prima dell'ex Roma e poi di Iachini, subentrato il 6 novembre. Schierato principalmente come centrocampista centrale, Traorè può ricoprire anche il ruolo di mediano e quello di trequartista. L'ivoriano ha già fatto vedere le ottime doti a disposizioni, oltre a ottimi margini di crescita che potrebbero portarlo nel giro di pochi anni a diventare uno dei centrocampisti più ambiti sul mercato."Non lo vogliamo vendere a gennaio, ci vorrebbe un’offerta folle e per un ragazzo di 18 anni è difficile. Ha estimatori anche all’estero, ci vogliono tanti soldi per prenderlo. C’è anche il Napoli, ma non solo: lo vogliono tutte le big italiane". L'amministratore delegato dell', Francesco, ha chiuso a una partenza di Traorè nel mercato invernale. Il club azzurro non ha infatti bisogno di monetizzare e vuole trattenere il calciatore fino a fine anno, sperando in un'asta la prossima estate. Oltre a, sulle tracce del 18enne ci sono anche, con alcuni club di Premier che lo seguono con attenzione (su tutti ildi, che da settimane lo sta monitorando). Al momento, il presidente Corsi valuta il baby gioiello almeno 15 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire nelle prossime settimane.