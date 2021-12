All'interno dello stadio Arechi di Salerno è stato esposto dai tifosi dell'Inter uno striscione a favore dei colleghi della Salernitana che sono alle prese con la problematica della cessione societaria che non si sblocca mettendo a rischio il futuro del club.



"La fede non si svende come al mercato, vicini ai tifosi della Salernitana".