La Juventus prova a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter. Secondo Tuttosport, il club bianconero si sta interessando ad Alessandro Bastoni. Il difensore italiano (classe 1999 ex Atalanta e Parma) è in trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024 con l'Inter. Il suo ingaggio attuale è di 2,8 milioni di euro netti all'anno.