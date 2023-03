ma per motivi personali Bastoni non accettò il trasferimento e così le parti decisero di allungare di un ulteriore stagione l’accordo., però con i se e con i ma non si scrive la storia e tutti sappiamo poi com’è andata a finire.Quello che non sappiamo, invece, è l’epilogo di questo nuovo faccia a faccia tra Bastoni e l’Inter, ma questa volta a parti invertite:Insomma, all’incirca la somma che l’Inter aveva messo a disposizione di Skriniar, perché nell’immaginario di chi cura gli interessi del calciatore, Bastoni non vale meno dello slovacco, né in termini generali né nell’economia del gruppo nerazzurro. E poi c’èInsomma, stando a radio Appiano, le cifre proposte a Bastoni per il rinnovo sono ben lontane dalle aspettative del calciatore stesso e in questo momento l’accordo è tutt’altro che scontato.Il discorso non può essere frainteso, l’ombra di uno Skriniar bis è troppo ingombrante e da viale della Liberazione non sono intenzionati a limare più di tanto l’offerta al rialzo. Bastoni può pensarci ancora un po’, ma neanche troppo, poi l’Inter sarà chiamata a una scelta estrema.