L'Inter è sempre concentrata anche su Malcom e William Carvalho. La trattativa per il 26enne centrocampista dello Sporting Lisbona non è ancora decollata perché si deve capire chi comanda nel club portoghese, ma l'Inter comunque è l'unica società disposta a fare un investimento sul giocatore e non solo a prenderlo a zero. Carvalho è stato offerto a molti in Europa, però i nerazzurri insieme ai soldi (una decina di milioni) potrebbero inserire nell'affare alcuni giocatori come Nagatomo, Karamoh o Eder.



In uscita Odgaard verso il Bologna, Pescara su Bakayoko. Biabiany, nell'ultimo anno in prestito allo Sparta Praga: proposto al Bologna, piace molto al Parma, ma al momento in nodo resta l'ingaggio. L'Inter gli dà 1,7 milioni a stagione, i gialloblù propongono 900 mila: a 1,2 milioni si può provare a chiudere. A Parma oggi la firma di Stulac: il centrocampista sloveno si legherà al nuovo club per cinque anni.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Spal oggi chiude per Bastoni in prestito dall’Inter, domani sarà il giorno di Valdifiori dal Torino, in arrivo anche l’annuncio di Dickmann (Novara); intanto Lazzari ha rinnovato al 2023, Vicari presto lo farà fino al 2022.