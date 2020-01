Seguito prima dalla Juventus e ora idea concreta dell'Inter, Tahith Chong sta decidendo in questi giorni il suo futuro. Intervistato da Voetbal International, l'agente del classe '99 Erkan Alkan conferma l'addio al Manchester United: Solskjaer ha opinioni diverse su Tahith rispetto alla proprietà. Un allenatore pensa a se stesso, io penso al mio giocatore. È arrivato a un punto in cui sente di non poter proseguire, quindi è il momento di guardare altrove. Il suo prossimo club? Deve avere un buon progetto che permetta a Tahith di crescere ulteriormente in un buon ambiente".