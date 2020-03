Inevitabile che le società di questi tempi debbano fare i conti con la delusione per una stagione finita a metà, con la paura che ci accomuna tutti per una malattia difficile da sconfiggere e con l’impegno di dover comunque programmare il futuro e, si spera, la prossima stagione sportiva. Le voci di mercato devono per forza andare a braccetto con i problemi economici che le società stanno già affrontando.. Ilinfatti si trova a dover chiedere ai propri giocatori di decurtarsi, e di molto, lo stipendio per non rischiare di navigare in futuro in cattive acque. Difficile pensare che in queste condizioni si possano concretizzare trasferimenti di valore assoluto sia a livello economico che, di conseguenza, a livello tecnico.Conte quindi non avrà il problema di ricominciare da capo con i suoi attaccanti,che in questa stagione ha convinto per affiatamento e numeri.. A centrocampo sono stati gli infortuni ad inguaiare il tecnico leccese, ma in attacco la mancanza è stata a livello numerico. Oltre ai due già citati “fuoriclasse”la panchina nerazzurra ha potuto contare solo su(fermo anche lui per 3 mesi causa caviglia) e sul giovane e acerbo. Un po' poco per chi vuole puntare a tornare a vincere.Sanchez tornerà in Inghilterra a meno di clamorosi risvolti e Marotta dovrà lavorare di ingegno e fantasia per completare l’attacco di Conte.e a giugno arriverà a zero euro. Dovrà accettare un biennale che per un trentatreenne non sarebbe comunque una soluzione da snobbare.. Anche il belga ha 33 anni ma è titolare fisso a Napoli e le offerte non gli mancano, compresa la proposta di rinnovo di De Laurentiis.. 6 milioni l’anno per 3 anni peserebbero non poco sulle casse nerazzurre sopratutto considerando il momento attuale. Ma se si vuole alzare il livello ad oggi qualcosa di meglio è difficile trovare. Il cartellino sarebbe gratis e uno sforza varrebbe la pena farlo.Marotta lo ha preannunciato: sarà un mercato al ribasso, fatto di parametri zero e scambi. Meglio allora affrettarsi e buttarsi sugli “usati” sicuri.