Obiettivo dell'Inter, Olivier Giroud può lasciare il Chelsea a gennaio. Il tecnico dei Blues Frank Lampard, però, ha ribadito in conferenza stampa la volontà di trattenere il centravanti francese: "Sarei felice se restasse, vorrei non si muovesse nessuno dei miei calciatori e che, soprattutto, mostrassero la volontà di non muoversi. Oliver mi ha sempre dimostrato questo, in ogni allenamento, quindi sono sereno. Addio necessario? C'è un lato economico e un altro di campo. Io, però, vorrei che i calciatori stiano con noi e facciano bene, per me è molto semplice".