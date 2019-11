Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla di Dejan Kulusevski, oggetto del desiderio dell'Inter, a Sky Sport: "Se ho paura di perdere Kulusevski prima di giugno? Credo che per il meglio di tutti, e come ha dichiarato il ragazzo stesso, sia giusto finire la stagione a Parma, dove ha trovato continuità di rendimento. Non dimentichiamo che l'anno scorso ha fatto solo tre partite subentrando, ma credo che sia per noi che per l'Atalanta che è proprietaria del cartellino sia meglio che continui qui a Parma fino a fine anno per migliorare ancora. Ho a disposizione un ragazzo molto intelligente e dalle qualità enormi".