Argentina e Belgio hanno avuto due sorti completamente diverse in questo Mondiale. La squadra di Messi, pur con qualche difficoltà, è ancora in corsa e giocherà i quarti contro l’Olanda, il Belgio invece è già a casa. Lautaro e Lukaku sono però accomunati dalla feroci critiche che li hanno coinvolti per le prestazioni, a detta di molti, non all’altezza del loro status. Io, pur non potendo negare il dato di fatto della mancanza di gol da parte dei due interisti, credo che nei loro confronti ci sia stato troppo accanimento.