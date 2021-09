Roberto Boscaglia, lo scorso anno sulla panchina del Palermo, parla di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, esploso in rosanero la stagione scorsa, finito nel mirino dell'Inter: "Nella passata stagione era ancora molto acerbo, ma le sue qualità erano indiscutibili. Scherzando con lui, e in modo benevolo, gli ho sempre detto che è un figlio di… Lorenzo mi capiva. Secondo me lui caratterialmente e mentalmente è un giocatore vero. Paragone con Toni? Secondo me sono due tipi di calciatori molto diversi. Lorenzo tecnicamente è fortissimo. Toni invece era più goleador e uomo d’area" le sue parole a Tuttosport.



LE POTENZIALITA' - "Ha tutto, comprese delle peculiarità che è difficile trovare nell’insieme di un solo atleta. Ed è giusto che su di lui siano già puntati gli occhi delle grandi squadre. Se oggi dovessi spendere un nome di un giocatore che ho allenato negli ultimi anni, Tonali a parte, sarebbe quello di Lorenzo".