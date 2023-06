L’asse di mercato Milano-Londra si fa sempre più caldo., idee sondaggi e trattative da impostare.per incontrare il Chelsea e provare a mettere le basi per qualche affare.- Il primo nome che lega i due club è quello di Romelu Lukaku: l’attaccante belga sta per terminare il prestito all’Inter che non ha né diritto né obbligo di riscatto;. Il giocatore ha già dichiarato più volte di voler rimanere a Milano, il messaggio è stato recepito anche da Pochettino ma eventualmente Inter e Chelsea dovranno studiare una nuova formula.- È il nome a sorpresa accostato in questi ultimi giorni ai nerazzurri., in Italia ha lasciato un gran ricordo con la maglia del Napoli, conosce bene la Serie A e a condizioni favorevoli potrebbe essere un’occasione per rinforzare la difesa che ha già perso Milan Skriniar diretto al Psg.- Una plusvalenza che cammina, gioca e para. Possibile plusvalenza. Arrivato a parametro zero dall’Ajax - ingaggio da circa 3 milioni di euro - potrebbe partire di fronte a un’offerta convincente.. E il Chelsea ci sta pensando davvero. Questi tre nomi - e magari anche altri - saranno sul tavolo del mercato nell’incontro in programma domani tra Inter e Chelsea. Ausilio in missione per rinforzare la squadra, London calling.