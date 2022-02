L'Inter è decisa a partire all'assalto di Gianluca Scamacca. Il classe '99 del Sassuolo è l'obiettivo principale per l'estate nerazzurra, che è stata tra le prime società a informarsi con l'ad neroverde Carnevali. La concorrenza è tanta, sono arrivate anche offerte dall'estero e il dirigente del Sassuolo ha spiegato che non c'è nessun accordo con nessun club: la corsa a Scamacca è aperta, l'Inter è in prima fila.