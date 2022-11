L'Inter stringe i tempi per Marcus Thuram. Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri preparano una riunione in Qatar (dopo la partita di domani sera contro l'Australia) con l'entourage dell'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino pure del Bayern Monaco per la prossima stagione. L'Inter prova ad anticipare l'affare a gennaio, ma servono 10 milioni di euro per il Borussia Monchengladbach, mentre come stipendio non può andare oltre a 5 milioni di euro netti all'anno. Il figlio di Lilian ha lasciato la scuderia Raiola ad aprile per legarsi all'agenzia Sport Cover.