Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha detto la sua su Arturo Vidal dopo il match contro il Barcellona: “Vidal? In questo momento io sono tra le persone che voglio avere al mio fianco. Se lei fosse Nainggolan o Vecino sarebbe contento se io cercassi di prendere un giocatore come Vidal? E’ un grandissimo calciatore, la sua carriera parla per lui”.