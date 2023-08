Duvan Zapata resta nell'orbita dell'Inter. Ai microfoni de L'Interista ne ha parlato l'agente, Fernando Schena, ecco le sue parole.



"Posso dire che non c'è nulla di vero al riguardo, non ci hanno contattati. Con l'Atalanta ha un contratto, Duvan non pensa al mercato. Il suo obiettivo è dimostrare il suo valore e guadagnarsi di nuovo la chiamata in Nazionale".