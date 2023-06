C'è anche il nome di Emil Audero tra quelli più caldi del mercato estivo. Il portiere della Sampdoria, fermo da diverso tempo dopo l'operazione alla spalla, vanta infatti diverse squadre pronte a contenderselo: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Audero è identikit ideale per l'Empoli come nuovo titolare, ma altre società come Lazio e Fiorentina lo vorrebbero come secondo. Rimane, sullo sfondo, anche la suggestione Inter con Simone Inzaghi che, in caso di cessione di Onana, avrà bisogno di un nuovo numero 1 tra i pali.