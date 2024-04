Inter, sugli spalti campeggia lo Scudetto n.14: cosa significa e perché c'entra la Juventus

Durante Inter-Torino, la gara che precede la grande festa per il 20esimo Scudetto conquistato dai nerazzurri, i tifosi hanno esposto un altro Tricolore. Al suo centro non c'è il 20 bensì il 14. Si tratta infatti di un chiaro riferimento al quattordicesimo campionato vinto dall'Inter.



COSA SIGNIFICA - Tale Scudetto fu infatti foriero di numerose polemiche. In campo infatti - era la stagione 2005/2006 - il campionato fu vinto dalla Juventus. Per i noti fatti di Calciopoli poi il titolo fu assegnato a tavolino all'Inter.