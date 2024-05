Roma, proposto Banza del Braga: Ghisolfi lo conosce dai tempi del Lens, ecco chi è

Si sono conosciuti al Lens nello storico anno della promozione del club francese. E ora potrebbero rivedersi a Roma, entrambi cresciuti anche se allontanati dal destino. I protagonisti? Florentcon 21 gol in 27 partite. Il franco-congolese del Braga ha una clausola rescissoria di 25 milioni e la corte di West Ham e Fiorentina. A gestirlo è la Lian Sport, la stessa che cura gli interessi diE proprio nei discorsi per l’esterno juventino sarebbe uscita questa possibilità. Al momento niente di concreto ma visto l’addio quasi certo di Lukaku, la Roma è a caccia di una punta prolifica che peraltro è nata proprio nel paese di Big Rom.

Banza era emerso in Francia proprio nei primi anni di Ghisolfi come dirigente, poi nel salto nella massima serie non ha trovato molto spazio e aveva deciso di andare in Portogallo. Diciasette reti nel Famalicão poi il passaggio immediato al Braga dove segna un totale di 37 gol in due stagioni. Nell’ultima ha attirato gli occhi di molti club.e lo stipendio è ampiamente alla portata. Un metro e novanta, ma anche grande mobilità come vorrebbe De Rossi. Di certo la Roma dovrà studiare nuovi piani per il reparto offensivo. Questionea parte, anchesono in bilico. Uno dei due potrebbe restare come alternativa, ma se dovesse arrivare un’offerta buona per l’inglese la Roma non ci penserebbe troppo.